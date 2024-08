India: Celebrazione del National Handloom Day con l'influenza dei marchi internazionali

07 Agosto 2024_ L'India celebra il National Handloom Day il 7 agosto, onorando l'eredità dei tessuti tradizionali e i loro artigiani. Quest'anno, l'attenzione è rivolta a sette marchi internazionali, tra cui il noto brand italiano Valentino, che hanno integrato i tessuti indiani nelle loro collezioni. Valentino utilizza il pregiato pashmina, un tessuto di lana fine proveniente dalla regione himalayana, per le sue collezioni invernali. Altri marchi come Burberry e Tod's hanno anche abbracciato i tessuti indiani, dimostrando l'apprezzamento globale per l'artigianato indiano. La notizia è riportata da indiatimes.com. Questa celebrazione sottolinea l'importanza della tradizione tessile indiana nel panorama della moda internazionale.