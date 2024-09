India: Celebrazione delle donne al News18 SheShakti Summit 2024

22 Settembre 2024_ Il News18 SheShakti Summit 2024 ha avuto luogo a Nuova Delhi, celebrando i successi delle donne che hanno superato barriere e contribuito all'immagine dell'India nel mondo. Tra i relatori di spicco c'erano il Vicepresidente dell'India, Shri Jagdeep Dhankhar, e il Giudice Capo, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, che hanno discusso l'importanza dell'emancipazione femminile e della sicurezza. La Presidente dell'India, Smt. Droupadi Murmu, ha sottolineato che la vera forza della nazione risiede nell'empowerment delle donne. L'evento ha messo in evidenza il ruolo cruciale delle donne in vari settori, promuovendo la diversità di genere e l'inclusione. La notizia è stata riportata da Pragativadi. Il summit ha anche visto performance artistiche, come quella della cantante Usha Uthup, e ha avuto come obiettivo di ispirare le nuove generazioni a perseguire il cambiamento.