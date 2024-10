India: Celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Gandhi a Hyderabad

25 Ottobre 2024_ Gli studenti delle scuole hanno reso omaggio con fiori alla statua di Mahatma Gandhi durante le celebrazioni per il 150° anniversario della sua nascita a Bapu Ghat, nei pressi di Hyderabad. Il Chief Minister del Telangana, A. Revanth Reddy, ha annunciato piani per installare una nuova statua di Gandhi a Bapu Ghat, simile a quella di Sardar Patel in Gujarat. Reddy ha anche dichiarato l'intenzione di sviluppare Bapu Ghat come un centro internazionale per diffondere l'ideologia di Gandhi, nonostante l'opposizione da parte del BJP riguardo a progetti di riqualificazione. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Bapu Ghat è un importante memoriale dedicato a Gandhi, simbolo della lotta per l'indipendenza indiana.