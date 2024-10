India: Cerimonia di giuramento del nuovo governo del Haryana il 17 ottobre

12 Ottobre 2024_ La cerimonia di giuramento del nuovo governo del Haryana, guidato dal partito Bharatiya Janata Party (BJP), si terrà il 17 ottobre a Panchkula. Il primo ministro Narendra Modi e altri leader del BJP, insieme a vari governatori di stati, parteciperanno all'evento. La cerimonia avrà luogo presso il Dussehra Maidan di Panchkula alle 10 del mattino. Nayi Singh Saini è stato indicato come il candidato preferito per il ruolo di Chief Minister, succedendo a Manohar Lal Khattar. La notizia è stata riportata da Sanmarg. Panchkula è una città situata nello stato dell'Haryana, nota per la sua pianificazione urbana e per essere parte della regione della capitale nazionale.