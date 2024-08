India: Champai Soren si unisce al BJP il 30 agosto

27 Agosto 2024_ Champai Soren, ex Primo Ministro del Jharkhand e leader Adivasi di spicco, ufficializzerà la sua adesione al Bharatiya Janata Party...

27 Agosto 2024_ Champai Soren, ex Primo Ministro del Jharkhand e leader Adivasi di spicco, ufficializzerà la sua adesione al Bharatiya Janata Party (BJP) il 30 agosto 2024. La notizia è stata annunciata dal Chief Minister dell'Assam, Himanta Sarma, tramite il suo profilo ufficiale su X. Soren è noto per il suo impegno nella rappresentanza delle comunità Adivasi in India, un gruppo etnico indigeno. La fonte di questa informazione è thehindu.com. La sua adesione al BJP potrebbe avere un impatto significativo sulla politica del Jharkhand e sulla rappresentanza Adivasi nel governo.