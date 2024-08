India: Chef napoletano presenta 'A Touch of Italy' a Pune

19 Agosto 2024_ Il chef napoletano Davide Domenico ha avviato un festival gastronomico di dieci giorni intitolato 'A Touch of Italy' presso l'Asilo nel Westin di Koregaon Park, Pune, che si concluderà il 28 agosto. L'evento mira a presentare piatti tradizionali italiani in un formato accattivante, utilizzando ingredienti freschi come zucchine, pomodori e mozzarella, con un tocco contemporaneo. Domenico, originario di Napoli, condivide ricette di famiglia, tra cui una rivisitazione del classico tiramisù, e ha ricevuto un'accoglienza calorosa da parte degli ospiti indiani. La notizia è riportata da timesofindia.indiatimes.com. Questo festival rappresenta un'opportunità unica per gli amanti della cucina italiana in India di scoprire la ricca tradizione culinaria del paese europeo.