India: Chiusura dei centri visti indiani in Bangladesh a causa di instabilità politica

08 Agosto 2024_ Tutti i centri di richiesta visti indiani in Bangladesh rimarranno chiusi fino a nuovo avviso a causa della situazione instabile nel paese. Il portale online per la richiesta di visti ha comunicato che la prossima data per le domande sarà comunicata tramite SMS e si richiede di ritirare il passaporto il giorno lavorativo successivo. La chiusura dei centri segue le dimissioni del Primo Ministro Sheikh Hasina, costretta a fuggire a causa di proteste violente. Nonostante ciò, i diplomatici indiani rimangono attivi in Bangladesh, dove New Delhi ha evacuato il personale non essenziale. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. La situazione in Bangladesh è tesa, con un governo provvisorio guidato dall'economista premio Nobel Muhammad Yunus che si sta formando dopo settimane di proteste contro il governo.