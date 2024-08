India: Chiusura di un'alleanza politica in Jharkhand con il possibile passaggio di Chhampai Soren al BJP

18 Agosto 2024_ Chhampai Soren, ex Chief Minister del Jharkhand e leader senior del Jharkhand Mukti Morcha (JMM), è al centro di speculazioni riguardo a un possibile passaggio al Bharatiya Janata Party (BJP). Si vocifera che Soren, insieme ad altri sei legislatori del JMM, stia considerando di unirsi al BJP, suscitando preoccupazioni all'interno del partito. Le tensioni tra Soren e suo nipote, l'attuale Chief Minister Hemant Soren, sono aumentate dopo che Chhampai ha dovuto dimettersi dal suo incarico, e la sua insoddisfazione per la mancanza di rispetto all'interno del partito è emersa. La notizia è stata riportata da सन्मार्ग, evidenziando le dinamiche politiche in corso nel Jharkhand, uno stato dell'India orientale noto per la sua storia di conflitti politici.