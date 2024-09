India: Cinquemila "cyber commandos" per combattere il crimine informatico

10 Settembre 2024_ Il Ministro dell'Interno indiano, Amit Shah, ha annunciato un piano per formare cinquemila "cyber commandos" nei prossimi cinque anni per affrontare il crimine informatico, considerato parte integrante della sicurezza nazionale. Durante la celebrazione del primo anniversario del Centro di Coordinamento per il Crimine Informatico (I4C) a Nuova Delhi, ha sottolineato l'importanza della cybersecurity per il progresso del Paese. Shah ha anche presentato iniziative chiave, tra cui un registro nazionale dei sospetti e una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica, invitando i governi statali a partecipare. La notizia è stata riportata da Hindustan Times. Il Centro I4C, istituito nel 2018, è parte del Ministero degli Interni e si occupa di coordinare le attività contro il crimine informatico in India.