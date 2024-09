India: Climate Week NYC attira leader mondiali e imprenditori per affrontare la crisi climatica

23 Settembre 2024_ Climate Week NYC si svolgerà in concomitanza con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attirando banchieri, diplomatici e leader mondiali per discutere la crisi climatica. L'evento prevede centinaia di attività in vari luoghi di New York, inclusi hotel e spazi all'aperto, con un'ampia gamma di annunci sulla sostenibilità. Quest'anno, si prevede una partecipazione ridotta di dirigenti aziendali rispetto all'anno scorso a Dubai, ma un aumento della presenza di attori del settore privato. La notizia è riportata da Pragativadi. Climate Week rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'azione climatica e il dialogo tra le nazioni, in un contesto globale sempre più influenzato da conflitti e sfide ambientali.