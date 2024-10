India: Completato il processo di disimpegno tra India e Cina in Ladakh

29 Ottobre 2024_ Il processo di disimpegno tra India e Cina lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC) nel settore dell'Eastern Ladakh è stato completato con successo. Dopo il ritiro delle truppe, i due paesi hanno avviato la verifica delle posizioni e la smantellamento delle infrastrutture militari. Le pattuglie coordinate, che coinvolgeranno piccoli gruppi di soldati, inizieranno nei prossimi giorni, consentendo l'accesso a zone precedentemente inaccessibili come le Pianure di Depsang e Demchok. La fonte di questa notizia è The Asian Age. Nonostante il progresso, un numero significativo di soldati indiani rimarrà nella regione fino a quando non sarà stabilito un consenso più ampio sui meccanismi di pattugliamento al confine.