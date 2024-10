India: Confusione nell'alleanza 'Mahayuti' in Maharashtra alimenta ottimismo tra i sostenitori del BJP

11 Ottobre 2024_ La confusione all'interno dell'alleanza di governo 'Mahayuti' in Maharashtra riguardo alla partecipazione del gruppo Ajit Pawar del Nationalist Congress Party (NCP) ha sollevato gli animi tra i sostenitori del BJP in vista delle elezioni. I membri del BJP esprimono preoccupazioni per l'alleanza con il NCP(A), che ha limitato le opportunità di candidatura per i leader del BJP. Recenti voci suggeriscono che il NCP(A) potrebbe riunirsi con il NCP originale guidato da Sharad Pawar, aumentando le speculazioni su una possibile ristrutturazione politica. Nonostante le tensioni, un leader del BJP ha minimizzato le voci di conflitto interno, affermando che l'alleanza rimane unita. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Con le elezioni assembleari in arrivo, il panorama politico in Maharashtra continua a evolversi, con potenziali cambiamenti nelle alleanze e nelle strategie.