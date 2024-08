India: Congresso organizza un grande raduno a Mysore contro BJP e JD(S)

10 Agosto 2024_ Il Congresso indiano ha tenuto un raduno a Mysore, raccogliendo oltre 100.000 partecipanti, in risposta alle recenti marce...

10 Agosto 2024_ Il Congresso indiano ha tenuto un raduno a Mysore, raccogliendo oltre 100.000 partecipanti, in risposta alle recenti marce organizzate dai partiti di opposizione BJP e JD(S) contro il governo del Chief Minister Siddaramaiah. L'evento ha avuto luogo nel campo del Maharaja College, dove il Congresso ha cercato di dimostrare la propria forza politica e di contrastare le accuse di corruzione mosse dai rivali. Durante il raduno, i leader del Congresso hanno difeso il governo e criticato le marce dell'opposizione, sottolineando che il governo ha tempo per correggere eventuali errori. La notizia è stata riportata da Vartha Bharati. Questo evento segna un'importante fase nella campagna elettorale in Karnataka, dove le tensioni politiche tra i vari partiti continuano a crescere.