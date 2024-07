India: Corte Suprema ordina indagini su irregolarità nell'esame NEET-UG

8 Luglio 2024_ La Corte Suprema dell'India ha dichiarato che, se l'integrità dell'esame di ammissione medica NEET-UG 2024 è stata compromessa a causa della diffusione delle domande sui social media, sarà necessario un nuovo esame. La corte ha chiesto responsabilità alle autorità, rinviando la questione per ulteriori revisioni e ordinando alla CBI di fornire un rapporto entro mercoledì. Più di 30 petizioni sono state presentate riguardo alle irregolarità e alle pratiche scorrette durante l'esame del 5 maggio, con alcune che chiedono di ripetere l'esame. Il Chief Justice D Y Chandrachud e i giudici J B Pardiwala e Manoj Misra stanno anche esaminando una richiesta di oltre 50 candidati di successo del Gujarat per impedire l'annullamento dell'esame. The Hindu Business Line riporta che la NTA, responsabile della conduzione dell'esame, ha riconosciuto le accuse ma ha affermato che annullare l'esame sarebbe controproducente. La questione sarà riesaminata giovedì.