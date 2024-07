India: Crazy Pizza di Flavio Briatore arriva a New Delhi nel 2024

8 Luglio 2024_ Crazy Pizza, il celebre marchio italiano fondato da Flavio Briatore nel 1998 a Porto Cervo, Sardegna, aprirà il suo primo ristorante in India nel 2024. La partnership esclusiva con CK Israni Group porterà l'esperienza culinaria italiana a New Delhi, seguita da una seconda apertura. Crazy Pizza è già presente in località prestigiose come Monaco, Italia, UK, Qatar, Arabia Saudita e Kuwait, e ora si prepara a conquistare i palati indiani. Chandni Nath Israni, co-fondatrice del CK Israni Group, ha espresso entusiasmo per l'introduzione di questo marchio in India. Lo riporta hospitality.economictimes.indiatimes.com. Flavio Briatore ha sottolineato l'apprezzamento dei clienti indiani per Crazy Pizza, specialmente nella sede di Londra, e ha annunciato ulteriori sorprese per il futuro.