India: Cresce l'interesse degli studenti indiani per l'istruzione superiore in Italia

23 Ottobre 2024_ Un recente rapporto ha evidenziato un aumento significativo delle iscrizioni di studenti indiani in Italia, con una crescita prevista del 22,2% dal 2023 al 2025 e un incredibile 540,9% entro il 2030. L'evento di presentazione del rapporto si è svolto presso l'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, dove l'Ambasciatore Antonio Bartoli ha sottolineato l'importanza della diversità portata dagli studenti indiani nelle istituzioni accademiche italiane. L'Italia si sta affermando come una meta attraente per l'istruzione superiore grazie alla qualità dei suoi programmi e ai costi relativamente contenuti rispetto ad altre destinazioni globali. La fonte di questa notizia è business-standard.com. L'Italia offre oltre 600 corsi in inglese, rendendola una scelta ideale per gli studenti indiani in cerca di un'istruzione di alta qualità in un contesto culturale ricco.