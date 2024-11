India: Cresce l'interesse per i servizi di comunicazione satellitare nel mercato indiano

02 Novembre 2024_ Diverse aziende, tra cui Starlink di Elon Musk e Project Kuiper di Jeff Bezos, hanno manifestato interesse a lanciare servizi di comunicazione satellitare in India. Tra i nuovi attori ci sono Rivada Networks, Viasat, Sateliot, Telesat e Globalsat, che hanno contattato l'Autorità per le telecomunicazioni indiana per avviare le loro operazioni. Globalstar ha sottolineato l'importanza di riforme normative per facilitare il proprio ingresso nel mercato indiano, mentre altri operatori chiedono tariffe di spettro più basse per rendere i servizi accessibili. La fonte di questa notizia è The Hindu Business Line. L'ingresso di questi operatori potrebbe rivoluzionare il settore delle telecomunicazioni in India, attualmente dominato da pochi attori, e migliorare la connettività nelle aree rurali e remote.