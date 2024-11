India: Cresce l'interesse per le criptovalute tra gli investitori a lungo termine

11 Novembre 2024_ In India, sempre più investitori stanno considerando le criptovalute come un'opportunità di investimento a lungo termine, con il 65% degli utenti della piattaforma Mudrex che le vede in questa luce. Questo segna un cambiamento significativo rispetto a due o tre anni fa, quando oltre il 70% degli investitori le considerava un'opzione a breve termine. La crescente adozione delle criptovalute è guidata soprattutto dai giovani, con un'età media di 29 anni, che cercano nuove opportunità di investimento e sono disposti a correre rischi. Le piattaforme di trading stanno intensificando gli sforzi per educare gli investitori su questo asset class in evoluzione. La notizia è riportata da The Hindu Business Line. La situazione delle criptovalute in India è complessa, con normative ancora in fase di definizione e una tassazione del 30% sui profitti derivanti dal trading.