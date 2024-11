India: Crescita della popolazione e modernizzazione aumentano la dipendenza energetica del Paese

31 Ottobre 2024_ La crescita della popolazione e la modernizzazione stanno facendo lievitare le esigenze energetiche dell'India, la quinta economia mondiale, oltre le sue capacità produttive. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la domanda di energia in India è in rapido aumento, mentre la produzione rimane stagnante, creando preoccupazioni per l'economia e la sicurezza energetica del Paese. La dipendenza dalle importazioni di petrolio ha raggiunto l'88,2%, in aumento rispetto all'87,6% dello stesso periodo dell'anno precedente, mentre la dipendenza dal gas naturale è salita al 51,5%. Queste statistiche evidenziano la vulnerabilità economica dell'India, poiché le fluttuazioni nei mercati globali dei combustibili fossili possono avere gravi ripercussioni. La notizia è riportata da Vartha Bharati. Il governo indiano sta cercando di ridurre questa dipendenza attraverso politiche che incentivano gli investimenti nel settore dell'esplorazione e produzione di petrolio e gas.