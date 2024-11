India: Crescita della raccolta GST e aumento delle vendite di veicoli elettrici

01 Novembre 2024_ La raccolta del GST in India per ottobre 2024 è aumentata del 9% raggiungendo ₹1.87 lakh crore, nonostante un mese di raccolta in...

01 Novembre 2024_ La raccolta del GST in India per ottobre 2024 è aumentata del 9% raggiungendo ₹1.87 lakh crore, nonostante un mese di raccolta in singolo digit per il secondo mese consecutivo. Le vendite di veicoli passeggeri sono aumentate del 20%, mentre le registrazioni di veicoli elettrici hanno raggiunto un record storico con 2.18 lakh unità. Inoltre, le transazioni UPI hanno toccato un nuovo massimo, evidenziando una crescente formalizzazione dell'economia. Queste informazioni sono state riportate da The Hindu Business Line. La crescita delle vendite di veicoli elettrici e l'aumento delle transazioni UPI indicano un'accelerazione delle attività economiche in India, con un impatto positivo sulla raccolta fiscale.