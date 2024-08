India: Crescita record per le vendite di supercar italiane nel mercato indiano

17 Agosto 2024_ Le vendite di supercar di lusso in India stanno per superare i record precedenti per il terzo anno consecutivo, con Lamborghini che ha già esaurito tutte le unità allocate per il Paese. I modelli di Lamborghini, come Huracan e Urus, hanno prezzi che variano da 5 a 10 crore di rupie, mentre anche Ferrari e McLaren registrano una forte domanda. Nel 2023, le vendite nel segmento delle supercar sono più che raddoppiate, raggiungendo 1.000 unità, e si prevede che quest'anno toccheranno le 1.300 unità. La notizia è riportata da business-standard.com, evidenziando come l'India stia emergendo come uno dei mercati in più rapida crescita per i beni di lusso, con un aumento significativo del numero di individui ultra-ricchi. Lamborghini, con sede in Italia, continua a monitorare il mercato indiano per opportunità di espansione nel settore del lusso.