03 Novembre 2024_ Il partito Biju Janata Dal (BJD) sta affrontando una crisi interna dopo aver perso il potere, con numerosi leader che abbandonano il partito per unirsi al Bharatiya Janata Party (BJP). Il deputato BJD Munna Khan ha dichiarato che 14 dei 22 leader che hanno recentemente cambiato schieramento sono ancora in contatto con lui. La situazione ha portato a tensioni politiche, con il BJP che risponde alle affermazioni di Khan criticando la sua comprensione della politica. La fonte di queste informazioni è Pragativadi. La crisi del BJD è accentuata da un crescente malcontento tra i suoi membri e dalla fuga di figure di spicco verso il BJP, il principale partito di opposizione in India.