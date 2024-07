India: Critiche a Cina e Pakistan per il sostegno al terrorismo

5 Luglio 2024_ Il Ministro degli Esteri indiano, S. Jaishankar, ha criticato duramente i paesi che offrono rifugio ai terroristi durante la riunione della Shanghai Cooperation Organization (SCO). Jaishankar ha sottolineato che il terrorismo rappresenta una minaccia significativa per la pace regionale e globale, facendo riferimento implicito a Cina e Pakistan. Ha ribadito l'importanza di isolare e smascherare i paesi che supportano il terrorismo e ha richiesto azioni decisive contro il terrorismo transfrontaliero. Jaishankar ha anche evidenziato la necessità di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale nelle iniziative di connettività economica, criticando il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC). Lo riporta Sanmarg. Il summit SCO si è svolto in un contesto di crescenti tensioni globali e ha cercato di trovare soluzioni comuni per mitigare tali sfide.