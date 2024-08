India: Critiche al governo del Kerala dopo le frane mortali a Wayanad

01 Agosto 2024_ Il leader del BJP V Muraleedharan ha criticato il governo del Kerala, guidato da Pinarayi Vijayan, per la sua gestione delle...

01 Agosto 2024_ Il leader del BJP V Muraleedharan ha criticato il governo del Kerala, guidato da Pinarayi Vijayan, per la sua gestione delle emergenze dopo le frane che hanno causato oltre 160 morti a Wayanad. Muraleedharan ha sottolineato che il governo centrale aveva avvertito il Kerala del rischio di calamità già il 23 luglio, ma il governo statale non ha preso misure preventive. Le frane hanno colpito gravemente i villaggi di Mundakkai e Chooralmala, danneggiando case e infrastrutture, mentre le operazioni di soccorso sono in corso. La fonte di questa notizia è Deccan Chronicle. Le frane hanno sollevato un acceso dibattito politico, con il governo del Kerala che respinge le accuse di negligenza e afferma di aver ricevuto solo un avviso di allerta arancione dall'IMD, mentre le piogge sono state superiori alle previsioni.