India: Danieli propone un nuovo impianto per la produzione di rotaie a Bhilai

29 Agosto 2024_ La compagnia italiana Danieli, rappresentata dal vice presidente Gabriele Urli, ha annunciato l'intenzione di installare un nuovo impianto per la produzione di rotaie presso il Bhilai Steel Plant (BSP) in India. Questo impianto, che utilizzerà tecnologie avanzate, sarà il primo del suo genere nel paese e risponde alla crescente domanda di ferrovia in India, attualmente soddisfatta dal BSP. La proposta mira a migliorare la qualità delle rotaie prodotte, contribuendo così allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie indiane. La notizia è stata riportata da patrika.com. L'iniziativa rappresenta un importante passo per la cooperazione industriale tra Italia e India, sottolineando l'impegno italiano nel settore della tecnologia e della produzione metalmeccanica.