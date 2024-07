India: Deceduto ragazzo di 14 anni a causa del virus Nipah in Kerala

21 Luglio 2024_ Un ragazzo di 14 anni di Malappuram, Kerala, è deceduto a causa di un'infezione da virus Nipah nonostante gli sforzi medici per salvarlo. Il ministro della salute dello stato, Veena George, ha confermato che il ragazzo è morto dopo un arresto cardiaco massivo. Misure precauzionali e protocolli di isolamento sono stati implementati per prevenire la diffusione dell'epidemia. Attualmente, tre persone sono in isolamento presso il Kozhikode Medical College e quattro individui ad alto rischio sono ricoverati al Manjeri Medical College, uno dei quali in terapia intensiva. Lo riporta Vartha Bharathi. Il dipartimento della salute ha avviato una sorveglianza febbrile in due panchayat, monitorando 246 contatti del ragazzo e fornendo supporto alle famiglie colpite.