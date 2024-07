India: Delegazione sindacale indiana partecipa a un programma di formazione in Italia

21 Luglio 2024_ Una delegazione della West Central Railway Employees Union, guidata dalla presidente Alpana Shukla, partecipa a un programma di formazione organizzato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) a Torino, Italia. Il programma mira a migliorare le condizioni dei lavoratori, promuovere l'eccellenza lavorativa, l'uguaglianza di genere e la sicurezza sul lavoro. Mukesh Galav, segretario generale dell'unione, ha sottolineato l'importanza di questo evento per lo sviluppo sostenibile nella regione Asia-Pacifico. La partecipazione della delegazione indiana evidenzia l'importanza della cooperazione internazionale per affrontare le sfide del mondo del lavoro. Lo riporta bhaskar.com. Questo evento rappresenta un'opportunità significativa per rafforzare i legami tra India e Italia nel campo dei diritti dei lavoratori e delle politiche sindacali.