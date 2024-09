India: Dialogo sulla difesa tra India e Maldive segna un passo verso la cooperazione

07 Settembre 2024_ Per la prima volta dall'uscita delle forze militari indiane dalle Maldive all'inizio di quest'anno, i funzionari di New Delhi e...

07 Settembre 2024_ Per la prima volta dall'uscita delle forze militari indiane dalle Maldive all'inizio di quest'anno, i funzionari di New Delhi e Male si sono incontrati per un dialogo sulla difesa, discutendo progetti di cooperazione e esercitazioni militari bilaterali. Questo incontro è significativo poiché le relazioni tra i due paesi si sono raffreddate dopo l'elezione del presidente Mohamed Muizzu, che ha promosso la campagna 'India Out'. Il Ministero della Difesa indiano ha descritto i colloqui come "produttivi", promettendo di rafforzare gli interessi comuni e la stabilità nella regione dell'Oceano Indiano. La fonte di queste informazioni è indianexpress.com. Le Maldive, un arcipelago strategico nell'Oceano Indiano, sono cruciali per la sicurezza marittima dell'India, che teme l'influenza crescente della Cina nella regione.