India: Dimissioni del presidente della UPSC Manoj Soni

20 Luglio 2024_ Manoj Soni, presidente della Union Public Service Commission (UPSC), ha rassegnato le dimissioni per motivi personali, quasi cinque anni prima della fine del suo mandato previsto. Fonti del Dipartimento del Personale e della Formazione (DOPT) hanno confermato questa mossa inaspettata. Soni, nominato presidente della UPSC il 16 maggio 2023, avrebbe dovuto servire fino al 2029. Le dimissioni arrivano in un momento di controversia riguardante la UPSC, ma fonti sottolineano che la decisione di Soni non è collegata a tali problemi. Lo riporta The Sunday Free Press Journal. La UPSC, responsabile degli esami per i servizi civili e delle nomine ai servizi All India e ai posti di gruppo A del governo centrale, attende ora l'accettazione formale delle dimissioni di Soni e la nomina di un nuovo presidente.