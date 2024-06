India: Discorso del Presidente Murmu in Parlamento

27 Giugno 2024_ Il Presidente dell'India, Draupadi Murmu, ha tenuto un discorso alla sessione congiunta del Parlamento, congratulandosi con i nuovi membri eletti. Murmu ha sottolineato l'importanza di servire il paese e ha elogiato il successo delle recenti elezioni generali, che hanno visto una partecipazione record di 64 milioni di elettori. Ha anche menzionato la necessità di affrontare le recenti fughe di notizie degli esami, promettendo indagini imparziali e severe punizioni per i colpevoli. Il Presidente ha inoltre parlato dei progressi economici e delle riforme bancarie che hanno rafforzato il settore bancario indiano. Sanmarg ha riportato che Murmu ha evidenziato l'importanza di mantenere l'integrità del processo elettorale e di promuovere la cooperazione federale competitiva. Il discorso ha toccato anche temi come il cambiamento climatico e la sicurezza alimentare, sottolineando il ruolo dell'India come risolutore di problemi globali.