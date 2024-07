India: Discriminazione contro disabili al Nehru Centre di Londra

12 Luglio 2024_ Un caso di discriminazione contro persone con disabilità al Nehru Centre di Londra ha suscitato indignazione tra i gruppi per i diritti dei disabili in India e nel Regno Unito. Dr. Mithu Alur, fondatrice di ADAPT (ex Spastic Society of India), e sua figlia Malini Chib, attivista per i diritti dei disabili, hanno riscontrato gravi problemi di accessibilità durante un evento al centro. Nonostante la richiesta di una rampa, l'ascensore era troppo stretto per una sedia a rotelle e l'area di atterraggio non era adeguata. Il Nehru Centre è sotto la giurisdizione dell'Alta Commissione Indiana e supervisionato dal Ministero degli Affari Esteri. Hindustan Times riporta che né il centro né l'Alta Commissione hanno risposto alle richieste di commento. Dr. Alur ha sottolineato la necessità di correggere questa ingiustizia per garantire l'accessibilità completa e conforme alle normative internazionali.