India: Discussioni in corso per includere l'enumerazione delle caste nel prossimo censimento

21 Agosto 2024_ Il governo indiano non ha ancora deciso quando condurre il prossimo censimento, ma sono in corso discussioni per includere l'enumerazione delle caste. Questa richiesta è sostenuta da partiti politici come il Congresso e alleati della Bharatiya Janata Party (BJP). Le discussioni si concentrano sulla possibilità di aggiungere una colonna per registrare la casta delle persone, ma non è stata presa alcuna decisione definitiva. La fonte di queste informazioni è The Hindu. Il censimento, che non include un conteggio delle caste dal 1931, è stato ritardato anche a causa della pandemia di COVID-19 e delle controversie politiche legate ai dati sulle caste.