India: Divyanka Tripathi critica la polizia italiana per la gestione di un furto

12 Luglio 2024_ Gli attori televisivi indiani Divyanka Tripathi e Vivek Dahiya sono stati derubati durante il loro viaggio a Firenze, Italia. Il furto è avvenuto mentre la coppia celebrava il loro ottavo anniversario di matrimonio, con i ladri che hanno sottratto passaporti, denaro e altri oggetti di valore dal loro veicolo. Divyanka ha espresso la sua frustrazione sui social media, criticando la polizia locale per aver trattato il caso con leggerezza e ha chiesto l'intervento del Primo Ministro italiano Giorgia Meloni per migliorare la sicurezza dei turisti. La coppia è attualmente in contatto con l'ambasciata indiana in Italia per risolvere la situazione. Lo riporta hindi.news18.com. Divyanka ha anche aggiornato i fan sul miglioramento della loro situazione finanziaria grazie all'aiuto di un amico e sta lavorando per ottenere un certificato temporaneo per tornare in India.