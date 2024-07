India: Divyanka Tripathi e Vivek Dahiya ringraziano l'ambasciata italiana per il supporto

15 Luglio 2024_ Divyanka Tripathi e Vivek Dahiya, noti attori televisivi indiani, hanno condiviso una foto su Instagram in cui mostrano i certificati di emergenza rilasciati dall'ambasciata indiana in Italia. La coppia ha subito un furto a Firenze, perdendo passaporti, contanti e carte di credito mentre pranzavano fuori. Grazie all'intervento dell'ambasciata, sono riusciti a ottenere i documenti necessari per tornare in India. Divyanka ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando che nonostante la perdita materiale, il loro spirito rimane intatto. Lo riporta poorvanchalmedia.com. Divyanka è famosa per i suoi ruoli in serie TV come 'Yeh Hai Mohabbatein' e 'Banoo Main Teri Dulhann', mentre Vivek ha debuttato in televisione con 'Yeh Hai Aashiqui' nel 2013.