India: Donne bangladesi detenute al confine mentre cercano una vita migliore

04 Settembre 2024_ Reena, una giovane madre di 23 anni, e altre quattro donne sono state catturate mentre tentavano di attraversare illegalmente il confine tra Bangladesh e India, nella zona di Hakimpur, West Bengal. Le donne, in cerca di opportunità lavorative, sono state portate in un'unità di detenzione temporanea dalla Border Security Force (BSF). La situazione al confine è complicata da un'ampia vulnerabilità, con il fiume Sonai che facilita le intrusioni. Secondo un ufficiale della BSF, il numero di tentativi di attraversamento è aumentato a causa della recente instabilità politica in Bangladesh, con molte persone che cercano rifugio e migliori condizioni di vita, come riportato da news18.com. La questione dell'immigrazione clandestina è complessa e richiede un approccio umanitario, poiché molte di queste persone sono in cerca di una vita migliore.