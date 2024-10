India: Ducati rafforza la sua presenza con Burson Group India

02 Ottobre 2024_ Ducati, il celebre marchio motociclistico italiano, ha annunciato una nuova partnership con Burson Group India per potenziare la sua presenza nel mercato indiano. Deepshikha Dharmaraj, CEO di Burson Group India, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per connettere meglio il brand con gli appassionati di moto in India. La strategia prevede l'uso di campagne creative e storytelling per elevare l'esperienza del marchio Ducati nel Paese. La notizia è stata riportata da prmoment.in. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per Ducati, che mira a consolidare la sua immagine di marchio sinonimo di prestazioni e stile anche in un mercato in crescita come quello indiano.