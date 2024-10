India: Due soldati della Territorial Army rapiti da terroristi in Jammu e Kashmir

09 Ottobre 2024_ Due soldati della Territorial Army sono stati rapiti da terroristi nella zona forestale di Anantnag, Jammu e Kashmir. Fortunatamente, uno dei soldati è riuscito a fuggire dalla cattività. In risposta al rapimento, le forze di sicurezza, tra cui polizia, CRPF e esercito, hanno avviato un'operazione di ricerca congiunta per localizzare il soldato scomparso. L'area in cui è avvenuto il rapimento è caratterizzata da fitte foreste, complicando gli sforzi di ricerca. La notizia è riportata da The Asian Age. Le autorità stanno monitorando la situazione e ulteriori dettagli sull'operazione e sullo stato del soldato mancante sono attesi.