India: Economia resiliente nonostante le sfide geopolitiche

22 Luglio 2024_ L'economia indiana mostra segni di stabilità e resilienza, secondo il Rapporto Economico 2023-24 presentato dal Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman in Parlamento. Il documento evidenzia una solida ripresa post-Covid, con politiche fiscali e monetarie che garantiscono stabilità economica e finanziaria. Nonostante la volatilità globale, il rapporto sottolinea la necessità di sforzi interni per mantenere la crescita economica. Gli investimenti pubblici hanno sostenuto la formazione di capitale negli ultimi anni, con il settore privato che ha iniziato a investire nuovamente dal FY22. Lo riporta The Free Press Journal. Il rapporto evidenzia anche che l'inflazione è sotto controllo e che le riserve di valuta estera sono ampie.