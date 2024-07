India: EDIDA India 2024 apre le candidature con un tocco italiano

10 Luglio 2024_ EDIDA India 2024, il prestigioso premio di design, ha aperto le candidature per la sua edizione annuale. I vincitori delle categorie locali saranno automaticamente nominati per l'EDIDA internazionale, che si terrà al Salone del Mobile di Milano. Il premio è sponsorizzato da ICA Italian Wood Finishes, in collaborazione con Sunil Sethi Design Alliance, che realizza i trofei per i vincitori. Le candidature sono aperte fino al 9 settembre 2024. Lo riporta elledecor.in. L'evento di premiazione si terrà in una location esclusiva, con la partecipazione delle principali figure del design indiano.