India: Elezioni assembleari in Jammu e Kashmir, inizio il 1° ottobre

21 Agosto 2024_ La Commissione Elettorale dell'India ha annunciato l'inizio delle elezioni assembleari nel Jammu e Kashmir, con la prima fase fissata per il 1° ottobre 2024. Le elezioni si svolgeranno in tre fasi, con misure di sicurezza rafforzate per garantire un processo elettorale libero e giusto. I partiti politici hanno già avviato le loro campagne, con importanti leader che partecipano a comizi e incontri pubblici in tutto lo stato. Il Jammu e Kashmir è una regione del nord dell'India, nota per la sua bellezza naturale e per le sue complesse dinamiche politiche. La notizia è riportata dal Deccan Chronicle. Le elezioni rappresentano un momento cruciale per la democrazia nella regione, che ha visto tensioni politiche e sociali negli ultimi anni.