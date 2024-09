India: Elezioni dell'Assemblea di Haryana posticipate al 5 ottobre 2024

31 Agosto 2024_ Le elezioni per l'Assemblea dello stato indiano di Haryana sono state rinviate al 5 ottobre 2024, come annunciato dalla Commissione Elettorale dell'India. La decisione è stata presa per rispettare le tradizioni della comunità Bishnoi, che celebra un festival secolare in quel periodo. La Commissione ha ricevuto richieste da vari leader politici, tra cui il presidente del BJP di Haryana, per posticipare le elezioni a causa di festività e vacanze. La nuova data per lo scrutinio dei voti è stata fissata per l'8 ottobre 2024, come riportato da thehindu.com. Le elezioni in Haryana sono particolarmente significative in quanto si svolgono in un contesto di crescente tensione politica e sociale, con la comunità Bishnoi nota per il suo impegno nella conservazione ambientale e culturale.