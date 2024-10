India: Elezioni in Haryana, affluenza al 65,65% e previsioni di vittoria per il Congresso

06 Ottobre 2024_ Si sono concluse pacificamente le votazioni per 90 seggi dell'Assemblea del Haryana, con un'affluenza finale del 65,65%. La Commissione Elettorale dell'India ha registrato un'affluenza superiore a quella delle elezioni Lok Sabha del 2024, che era del 64,8%. I sondaggi exit indicano una possibile vittoria schiacciante per il Congresso, con previsioni che suggeriscono la conquista di oltre 50 seggi. Le votazioni sono state effettuate in oltre 20.000 seggi e i risultati saranno resi noti l'8 ottobre. La fonte di questa notizia è The Hindu. Le elezioni dell'Assemblea del Haryana sono significative poiché il Congresso e il BJP sono i principali partiti politici in competizione per il governo statale.