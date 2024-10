India: Elezioni in Haryana, il 5 ottobre si vota per l'Assemblea

03 Ottobre 2024_ Haryana si prepara per le elezioni a un solo turno per il suo Assemblea di 90 membri, che si svolgeranno il 5 ottobre. I principali contendenti sono il Bharatiya Janata Party (BJP), che cerca di riconquistare il potere per la terza volta consecutiva, e il Congresso, che spera di spodestarlo. Le campagne elettorali hanno visto la partecipazione di figure di spicco come il Primo Ministro Narendra Modi e il leader del Congresso Rahul Gandhi, con promesse di sviluppo e assistenza sociale. Il numero totale di elettori è di oltre 20 milioni, con 1.031 candidati in lizza per i seggi. La notizia è riportata da The Asian Age. Le votazioni si svolgeranno dalle 7:00 alle 18:00 e i risultati saranno annunciati l'8 ottobre.