India: Elezioni in Jammu e Kashmir, affluenza al 63,88%

08 Ottobre 2024_ Le elezioni per l'assemblea di Jammu e Kashmir hanno registrato un'affluenza del 63,88%, con il conteggio dei voti iniziato oggi alle 8 del mattino (ora locale). I seggi sono stati aperti in tre fasi, mentre le elezioni per l'assemblea dell'Haryana si sono concluse il 5 ottobre. I rappresentanti politici, tra cui Omar Abdullah della National Conference, hanno espresso ottimismo sui risultati, mentre la sicurezza è stata intensificata nei centri di conteggio. Le proiezioni indicano una possibile vittoria del Congresso in Haryana e un vantaggio per l'alleanza National Conference-Congress in Jammu e Kashmir, come riportato da The Hindu. Le elezioni sono un importante indicatore politico in vista di future competizioni in stati come Maharashtra e Jharkhand.