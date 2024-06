India: Elezioni per il presidente della Lok Sabha tra tensioni politiche

25 Giugno 2024_ Om Birla e Suresh hanno presentato le loro candidature rispettivamente per l'alleanza NDA e l'opposizione INDIA per le elezioni del presidente della Lok Sabha. L'opposizione ha deciso di partecipare all'ultimo momento dopo che la BJP ha rifiutato di concedere il posto di vicepresidente in cambio del supporto a Birla. Nonostante i tentativi di mediazione da parte di Rajnath Singh, ministro della Difesa, non è stato raggiunto un accordo. Birla, già presidente nella precedente Lok Sabha, ha incontrato il Primo Ministro Narendra Modi prima di presentare la sua candidatura. Lo riporta दैनिक जागरण. Le elezioni si terranno mercoledì e, se necessario, si utilizzeranno schede cartacee per il voto.