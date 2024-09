India: Emporio Armani lancia una collezione esclusiva di occhiali per il mercato indiano

26 Settembre 2024_ Emporio Armani ha presentato una collezione esclusiva di occhiali da sole e da vista per il mercato indiano, in occasione dell'inizio della stagione festiva. La collezione include due modelli di occhiali da sole e due di occhiali da vista, con prezzi a partire da Rs 13,290, disponibili in negozi selezionati e catene di ottica come Lenscrafters e Sunglass Hut. Ogni pezzo combina l'eccellenza dell'artigianato italiano con l'estetica vibrante indiana, presentando dettagli unici e un packaging speciale per le festività. La notizia è riportata da in.fashionnetwork.com. Emporio Armani collabora con EssilorLuxottica, un leader globale nella produzione di occhiali, per distribuire i suoi prodotti in tutto il mondo.