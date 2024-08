India: Esha Ambani porta Kiko Milano in India con un'importante acquisizione

16 Agosto 2024_ Esha Ambani, a capo del settore retail di Reliance, ha concluso un'importante acquisizione portando il noto marchio cosmetico italiano Kiko Milano in India. Dopo aver siglato accordi con marchi internazionali come Versace e Armani, Esha ha lavorato per mesi per finalizzare l'acquisizione di Kiko, precedentemente gestito dal gruppo italiano Percassi e da DLF Brands Ltd. I nuovi negozi Kiko Milano saranno aperti in sei città indiane, tra cui Delhi e Mumbai, ampliando così la presenza del marchio nel mercato beauty indiano. Questa mossa strategica mira a competere con altri giganti del settore come Tata e Nykaa, in un mercato della bellezza in rapida crescita, valutato 16 miliardi di dollari. La notizia è stata riportata da zeenews.india.com. L'acquisizione di Kiko Milano rappresenta un passo significativo per Reliance Retail, che punta a diventare leader nel settore della bellezza in India.