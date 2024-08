India: Esha Ambani sigla un accordo da 100 crore con il marchio italiano Kiko Milano

19 Agosto 2024_ Esha Ambani, figlia del magnate Mukesh Ambani, ha concluso un accordo da oltre 100 crore di rupie con la famosa azienda cosmetica italiana Kiko Milano in occasione della festività indiana del Raksha Bandhan. Questo accordo permetterà ai prodotti Kiko di competere con numerosi marchi locali e internazionali presenti in India. Kiko Milano, nota per la sua vasta gamma di prodotti per la cura della pelle e cosmetici, prevede di aprire negozi in sei grandi città indiane, tra cui Delhi e Mumbai. La notizia è stata riportata da hindi.asianetnews.com. L'iniziativa di Esha Ambani rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera imprenditoriale, dopo aver già collaborato con altri marchi di bellezza internazionali.