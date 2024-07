India: Esha Gupta diventa il volto di Tigre Milano, il marchio di lusso italiano

25 Luglio 2024_ Esha Gupta, celebre icona della bellezza indiana, è stata scelta come nuova ambasciatrice di Tigre Milano, un rinomato marchio di gioielli di lusso italiano. Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti per le celebrità indiane nel mercato globale del lusso, seguendo le orme di altre star come Alia Bhatt e Deepika Padukone. Tigre Milano è conosciuto per la sua raffinata artigianalità e design, rendendo i suoi gioielli perfetti per lo stile sofisticato di Esha. La notizia è stata riportata da bollywoodhungama.com. Questa associazione non solo esalta il gusto impeccabile di Esha, ma porta anche un tocco di eleganza indiana sulla scena internazionale.