India: Espansione della partnership strategica con l'Italia attraverso il commercio e la difesa

11 Ottobre 2024_ L'India e l'Italia stanno ampliando la loro partnership strategica, con un aumento del commercio bilaterale e della cooperazione nella difesa, come emerge da un'intervista all'ambasciatore italiano Antonio Bartoli. Il commercio tra i due Paesi ha raggiunto i 14,3 miliardi di euro nel 2023, con un incremento del 37% negli ultimi tre anni. Inoltre, sono in corso iniziative congiunte in settori come l'energia rinnovabile e l'intelligenza artificiale, mentre l'Italia sta promuovendo la sua lingua e cultura in India. La notizia è riportata da economictimes.indiatimes.com. Questo rafforzamento dei legami è evidenziato anche dalla crescente presenza italiana nel settore della difesa indiana e dalla cooperazione in progetti di sviluppo in Africa.